Erdoğan'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 yılı as¸kın su¨redir s¸anlı bayragˆımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, gec¸mis¸ten bugu¨ne edindigˆi tecru¨beler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle gu¨c¸lenen altyapısıyla, c¸agˆdas¸ du¨nya havacılıgˆının saygın kurumlarından biri durumuna gelmis¸tir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, Tu¨rk Hava Kuvvetleri'nin havadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerin o¨nlenmesi amacıyla kurulduğunu, du¨nyanın ilk havacılık tes¸kilatlarından olduğunu vurguladı. Tu¨rk Hava Kuvvetleri'nin kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"100 yılı as¸kın su¨redir s¸anlı bayragˆımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, gec¸mis¸ten bugu¨ne edindigˆi tecru¨beler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle gu¨c¸lenen altyapısıyla, c¸agˆdas¸ du¨nya havacılıgˆının saygın kurumlarından biri durumuna gelmis¸tir. Silahlı Kuvvetlerimizin o¨nemli bir gu¨cu¨ olan Tu¨rk Hava Kuvvetleri, caydırıcı gu¨cu¨yle bo¨lge ve du¨nya barıs¸ının sagˆlanmasında da o¨nemli bir denge unsuru olarak u¨stu¨n vazife anlayıs¸ıyla go¨rev yapmaktadır. Go¨klerdeki hakimiyetini su¨rekli genis¸leten, her zaman u¨lkemizin itibarını yu¨kselten kurumlarımız arasında yer alan Tu¨rk Hava Kuvvetleri'nin kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ vesilesiyle, hava s¸ehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, go¨revlerini bas¸arıyla su¨rdu¨ren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Arda ERDOĞAN/ANKARA,