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Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "U¨lkemizde ve du¨nyanın do¨rt bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyac¸ sahiplerine yardım eli uzatan Tu¨rk Kızılayı'nın kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyorum" dedi.

Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "U¨lkemizde ve du¨nyanın do¨rt bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyac¸ sahiplerine yardım eli uzatan Tu¨rk Kızılayı'nın kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu¨rk Kızılayı'nın kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ nedeniyle Kızılay Genel Bas¸kanı Kerem Kınık'a mesaj gönderdi. Du¨nyanın do¨rt bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyac¸ sahiplerine yardım eli uzatan Tu¨rk Kızılayı'nın kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutlayan Erdoğan, şöyle dedi:

"Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, s¸efkat ve dayanıs¸ma hasletlerinin sembolu¨ Tu¨rk Kızılayı, o¨zverili ve etkili bir s¸ekilde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda du¨nyanın saygın kurulus¸ları arasındaki yerini almıs¸tır. Ayrım go¨zetmeksizin tu¨m ihtiyac¸ sahiplerinin yanında olan, afetlerin olumsuz etkileri sonucu ac¸ılan yaraları saran Tu¨rk Kızılayı'nın, bundan sonra savas¸ ve dogˆalda u¨lkemizi en iyi s¸ekilde temsil etmeye ve du¨nya barıs¸ına katkı sagˆlamaya devam edecegˆine inanıyorum. Barıs¸a, huzura, kardes¸lik ve dostlugˆa hizmet eden Tu¨rk Kızılayı'nın gu¨cu¨nu¨ bizlerin yardım ve desteklerinden aldıgˆını bir kez daha hatırlatıyor; kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ vesilesiyle tu¨m go¨nu¨llu¨lerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu gu¨zide kurulus¸umuzu desteklemeye c¸agˆırıyorum."

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
Kızılay, Kınık, Cumhurbaşkanı, Güncel
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