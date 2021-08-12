Üye Girişi
Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir - Son Dakika

Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir

12.08.2021 08:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzensiz Afgan göçmenlerine yönelik Türkiye'nin politikası ne?" şeklindeki soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. Bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Bunlarla birlikte Türkiye yolgeçen hanı değildir. Tüm bu adımları biz, ölçüp biçip atıyoruz. Sosyal medyada abartıldığı gibi bir akın da doğru değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında orman yangınlarından koronavirüs salgını sürecine kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süreden bu yana Türkiye'nin gündemini meşgul eden "düzensiz Afgan göçü" konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

"ABARTILDIĞI GİBİ BİR AKIN DOĞRU DEĞİL"

Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik attığı adımların ölçülüp biçildiğini ve Türkiye'nin yolgeçen hanı olmadığını belirterek, "35 milyon nüfusları var. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. Bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Tüm bunlarla birlikte Türkiye yol geçen hanı değildir. Tüm bunları biz, ölçüp biçip atıyoruz. Sosyal medyada abartıldığı gibi bir akın da doğru değil. Biz bu duvarları boşuna mı örüyoruz. Tüm gözetleme kulelerine varıncaya kadar... Yakalanan düzensiz Afgan göçmenler, yeniden Afganistan'a sınır dışı ediliyor" dedi.

"SURİYE'DEN 4 MİLYON GÖÇMEN GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının devamı şu şekilde:

Şimdi değerli arkadaşlar her şeyden önce biz göçmenlerle ilgili en önemli adımı Suriye'de attık. Suriye'den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Biz bunlara kapımızı açtığımız gibi, meslek sahibi sanat sahibi olan birçok Suriyeli bizde vatandaş da oldu.

"DUVARLARIMIZI YÜKSELTİYORUZ"

Afganistan durumu biraz daha farklı. İran ve Irak'ta duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Burada yükselen duvar, düzensiz gücün ülkemize girmesini engellemek için. Bu çalışma devam ediyor. Sınırlarımız bu surlarla örülü. Son gelişmelerle gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum, çok sıkıntılı durum.

"TALİBAN'LA GÖRÜŞMEYE KADAR TEMASLAR VAR"

Taliban ile bunların yaşadığı süreç çok sıkıntılı. Biz bu konuda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Talibanla görüşmelere varıncaya kadar temaslar var. Hatta ben bile, bunların lideri durumundaki kişiyle temas olabilir. Üst düzey anlamında kontrol altına alınması gereken bir durum. Yoksa kontrol altına alınmaz. Afganistan'da bizim soydaşlarımız da var. Yanlarımıza kimleri alabiliriz, bunların çalışmasını yapıyoruz. Yurt dışına ilgili arkadaşlarımızı gönderdik. Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulha yönelik bir adım atarız.

"TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİLDİR"

Diplomasi dediğimiz budur. Her şeyi askeri olarak halledeceğiz diye bir şey var mı? Savaşın geçerli olduğu yer, bir de siyasetin geçerli olduğu yer var. Benim elim nereye kadar uzanıyorsa. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. Bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Tüm bunlarla birlikte Türkiye yolgeçen hanı değildir. Tüm bunları biz, ölçüp biçip atıyoruz. Sosyal medyada abartıldığı gibi bir akın da doğru değil. Biz bu duvarları boşuna mı örüyoruz. Tüm gözetleme kulelerine varıncaya kadar... Yakalanan düzensiz Afgan göçmenler, yeniden Afganistan'a sınır dışı ediliyor.

"BÖLGE, KAMERA SİSTEMLERİYLE İZLENİYOR"

İran sınırına 156 kilometre duvar örüldü. 109 kilometrelik kısım da aydınlatma sistemi ile donatılmış vaziyette. Düzensiz göç hareketleri sürekli olarak kamera sistemleriyle izleniyor. Bunun yanında termal kameralarla gece geçişleri önleniyor. Düzensiz göç olan bölgeler de ilave birlikler sevk edildi.

Birileri de bu işleri sabun köpürtür gibi bu işleri kabartmak istiyor. Ben de bunu, halkıma duyurmuş olayım.

Erdoğan'dan Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne? sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir

Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Türkiye, Afgan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?' sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir - Son Dakika


Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! 08:47 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın 08:29 Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü 08:11 Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü
Bursaspor taraftarının tepkisi sonuç verdi! Ali Akman'ın 00:33 Bursaspor taraftarının tepkisi sonuç verdi! Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağış iade edildi Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı 23:55 Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi 21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi 20:14 Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti 19:39 Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
08:46 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!
08:31 Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık ve 3 yıl sürecek swap anlaşması imzalandı
08:19 Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir
08:16 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı
08:13 Bozkurt'tan yeni görüntüler! Sel felaketinin büyüklüğü fotoğraf karelerine yansıdı
08:11 Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü
08:08 Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan üzücü haber! Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi
18:59 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
18:57 Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu
18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı
Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanık arkadaşına böyle mesaj atmış: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanık arkadaşına böyle mesaj atmış: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
08:53
Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık ve 3 yıl sürecek swap anlaşması imzalandı Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık ve 3 yıl sürecek swap anlaşması imzalandı         
08:32
18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı         
08:17
Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan üzücü haber! Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan üzücü haber! Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:09
Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor         
00:04
PSG'nin PSG'nin "Ankara Messi" paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor         
23:30
Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi         
21:09
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor         
18:38
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor         
15:36
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 09:01:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement