Erdoğan'dan Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçilen Simone Kaslowski'ye Tebrik Telgrafı
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:38 Kaynak: DHA
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