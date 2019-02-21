Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçilen Simone Kaslowski'ye Tebrik Telgrafı

Erdoğan'dan Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçilen Simone Kaslowski'ye Tebrik Telgrafı

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.

Erdoğan'dan Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçilen Simone Kaslowski'ye Tebrik Telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti. 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:38 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Simone Kaslowski, Güncel
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