Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Twitter'da Sorulan Soruya Yanıt

Erdoğan'dan Twitter'da Sorulan Soruya Yanıt

25 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can Doğan isimli kullanıcının yönelttiği, "Cumhurbaşkanımız her gün 2-3 ili nasıl geziyor?

Erdoğan'dan Twitter'da Sorulan Soruya Yanıt, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can Doğan isimli kullanıcının yönelttiği, "Cumhurbaşkanımız her gün 2-3 ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir?" sorusunu Twitter hesabından "Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.'" şeklinde yanıtladı.

Berk Can Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanıcı ismini etiketleyerek, "Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum. Cumhurbaşkanımız her gün iki üç ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir. Bir gün içerisinde neler yaptığını, bu kadar programa nasıl yetiştiğini, yanında olup görmek isterdim." şeklinde paylaşımda bulundu.

Paylaşıma cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz."

Erdoğan, paylaşımının sonunda "gülümseyen yüz" ve "el sallama" emojisi kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:04 Kaynak: AA

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