Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Ziyaret
8 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülkü Ocakları Çubuk İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ülkü Ocakları Çubuk
İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.
Erdoğan, partisince Çubuk'ta Atatürk
Parkı'nda düzenlenen mitingin ardından Ülkü Ocaklarının İlçe Başkanlığına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, burada gençlerle çay içip sohbet etti.
Erdoğan'a burada Türk bayrağı, Kuran
'ı Kerim ve tablo hediye edildi.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
de eşlik etti.
Erdoğan, kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:00 Kaynak: AA
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