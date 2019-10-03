Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan ünlüoğlu'nun eşine taziye telefonu
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan'dan ünlüoğlu'nun eşine taziye telefonu

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan'dan ünlüoğlu'nun eşine taziye telefonu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak, taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede taziye dileklerini ileten Erdoğan, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı diledi
Hayatını kaybeden Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu Elektrik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:39:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan ünlüoğlu'nun eşine taziye telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]