Erdoğan'dan ünlüoğlu'nun eşine taziye telefonu
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak, taziye dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:34 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak, taziye dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede taziye dileklerini ileten Erdoğan, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı diledi Hayatını kaybeden Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu Elektrik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi