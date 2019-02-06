Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vakıf üniversitelerinin yalnızca kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesine yeterince katkı sağlamadığını söyledi.

Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vakıf üniversitelerinin yalnızca kazanç odaklı faaliyet gösterdiğini, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesine yeterince katkı sağlamadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:40 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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