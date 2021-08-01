Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere cevap: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde bakanlarla toplantı yaptı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Erdoğan, afet bölgesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

"GELİŞMİŞ HELİKOPTERLERLE AÇIĞIMIZI KAPATMAYA ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, yangın uçağı filosu konusundaki eleştirilere de yanıt verdi:

"Uçak konusundaki sıkıntıların nedeni THK'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

"İHA'LAR SAYESİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL 234 YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRMÜŞTÜK"

İHA'lar yangınların tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması için bize imkan tanımıştır. İHA'lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Orman yangınları ile mücadelede filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz."