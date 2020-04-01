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Erdoğan'dan yardım kampanyası başlatan illere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans yaparak gündemi değerlendirdiView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:57
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