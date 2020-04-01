Erdoğan'dan yardım kampanyası başlatan illere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti İl Başkanları ile video konferans yaparak gündemi değerlendirdiView on euronews

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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi

California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu