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Erdoğan'dan Yargıtay-AYM krizine ilişkin yeni açıklama: Gerekirse her iki başkanla da görüşürüm - Son Dakika

Erdoğan'dan Yargıtay-AYM krizine ilişkin yeni açıklama: Gerekirse her iki başkanla da görüşürüm

12.11.2023 13:03  - Güncelleme: 13:07

Erdoğan'dan Yargıtay-AYM krizine ilişkin yeni açıklama: Gerekirse her iki başkanla da görüşürüm.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yargıtay ile AYM arasındaki gerginliğe ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Erdoğan, "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz" ifadelerini kullandı.

"BİZ TARAF DEĞİL HAKEM KONUMUNDAYIZ" DEMİŞTİ

Gerginliğin başladığı ilk günlerde Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararıyla ilgili "Biz taraf değil hakem konumundayız" yorumunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Efendim benim sorum Türkiye'de son birkaç gündür devam eden yargıyla ilgili tartışmalar konusunda. Siz bir hakem rolü oynayabileceğinizi, iki tarafla da görüşebileceğinizi söylediniz. Yüksek yargıyla ilgili sorunların anayasal ve yasal zeminde çözülebileceğini vurguladınız. Şimdi Anayasa çalışmasının zaman alacağından yola çıkarak soruyorum. Acaba öncelikle hızlı bir şekilde yetki çatışmalarının önüne geçmek adına bireysel başvuru konusunda bir yasal düzenlemeye gidilebilir mi?" sorusu soruldu.

"YARGITAY BAŞKANI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA MANİDAR"

Erdoğan, konuyla ilgili şu yanıtı verdi; "Yani bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı. Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez. Bundan sonra bu bireysel başvurunun dayandığı kapı neresi olacak? Yine Anayasa Mahkemesi olacak. Önce Anayasa Mahkemesi'nin buna hazır hale gelmesi lazım. Zira birçok yasal düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi'nde ters yüz ediliyor. Burada da parlamento böyle bir kararı alır ama bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından ters yüz edilirse, bu zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Onun için parlamento şu anda malum plan bütçe çalışmalarına devam ediyor. Ama bireysel başvuruyla ilgili olarak, bunu zamanında Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına hız kazandırır diyerek çıkarttılar. Şu anda bir öğrendim. Dedim ne kadar bireysel başvuru var? Yanıt 130 bin. Demek ki Anayasa Mahkemesi'nin çalışmalarını hızlandırma hedefini sağlamamış maalesef. Bunların üzerinde durmak, hayali davranmamak lazım ve benim tabii en son Yargıtay Başkanı'nın yaptığı açıklama, bu da tabii manidar.

"MİSYONU NOKTASINDA AĞIRLIK YARGITAY'DADIR"

Bir önceki seyahatimizde ben bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki Yargıtay üyeleri sadece hukukçulardan oluşuyor. Ama Anayasa Mahkemesi üyelerinin içinde hukukçular olduğu gibi bunların yanında valiler vardır, bunların yanında iktisatçılar vardır, sosyologlar vardır vesaire böyle de olması zaten gerekir. Ama misyonu noktasında ağırlık nerededir Yargıtay'dadır. Orada Anayasadan tutun, Ticaret Hukukuna, İş Hukukuna varıncaya hepsi Yargıtay'da. Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir. O da bize yine Anayasa'nın yüklediği bir görevdir Cumhurbaşkanı olarak. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı.

"GEREKİRSE HER İKİ BAŞKANLA DA GÖRÜŞÜRÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı kurumlarının başkanlarıyla görüşecek misiniz?" sorusuna ise "İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil" açıklamasını yaptı."

Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Yargıtay-AYM krizine ilişkin yeni açıklama: Gerekirse her iki başkanla da görüşürüm - Son Dakika
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