Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'ya tebrik mesajı - Son Dakika
Erdoğan'dan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'ya tebrik mesajı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Mehmet Akarca'ya tebrik mesajı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Mehmet Akarca'ya tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'ya tebrik mesajı gönderdiği belirtildi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:13 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu