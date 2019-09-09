Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.

Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu
Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi İbrahim Tatlıses, neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında durduğunu açıkladı Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:10:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]