Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.
Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
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