Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

1 saat önce

Yeni yıl mesajında "Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'un barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesi temennisinde bulundu.

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Yeni yıl mesajında "Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'un barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:35 

Huzur, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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