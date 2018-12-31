Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
1 saat önce
Yeni yıl mesajında "Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'un barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesi temennisinde bulundu.
Yeni yıl mesajında "Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'un barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesi temennisinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:35
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