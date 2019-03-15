Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki Katliama Tepki
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: " Yeni Zelanda
'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
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