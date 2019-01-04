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Erdoğan'dan Yerel Seçim Genelgesi

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yayımladığı genelgede, seçim kurullarının ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının duyarlılık göstereceğini aktardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yayımladığı genelgede, seçim kurullarının ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının duyarlılık göstereceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili bir genelge kaleme aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, "Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin anayasanın 79. maddesinde öngörülen 'seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü' ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. Seçimlerde halk iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hassasiyeti göstereceğinin aktarıldığı genelgede şunlara yer verildi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir."

(Caner Ünver/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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