Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan yerli oto eleştirisi: Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz

Erdoğan'dan yerli oto eleştirisi: Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz

1 saat önce

"Yerli otoda biraz gevşeme var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" dedi.

Erdoğan'dan yerli oto eleştirisi: Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz, System.String[]
"Yerli otoda biraz gevşeme var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:22 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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