Erdoğan'dan yerli oto eleştirisi: Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz
1 saat önce
"Yerli otoda biraz gevşeme var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" dedi.
"Yerli otoda biraz gevşeme var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:22
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