Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Siparişleri almaya başladık - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Siparişleri almaya başladık - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Siparişleri almaya başladık

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu.

Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Siparişleri almaya başladık, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu. Yerli otomobil konusunda da Türkiye'nin söz konusu projeyi sahiplendiğini belirten Erdoğan, "Şimdiden siparişleri almaya başladık." dedi.


Beştepe'de düzenlenen TÜBA – TÜBİTAK Bilim Ödülleri programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"ni kazanan Bilim İnsanlarına ödülünü verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Beştepe, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
22:55 Bebek bezinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
22:53 Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? - Son Dakika Haber
22:34 Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma - Son Dakika Haber
22:19 Arap Birliği'nden Libya için olağanüstü toplantı kararı - Son Dakika Haber
22:17 Bu görüntüler gerçek! Gözlerinize inanamayacaksınız - Son Dakika Haber
21:53 Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:03:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Siparişleri almaya başladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]