Erdoğan: "Darbe Çığırtkanlığı Yapan, Asmayı, Kesmeyi, Zehirlemeyi, Su¨rmeyi Hesap Eden...
1 saat önce
Erdoğan: "Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, su¨rmeyi hesap eden antidemokratik siyaset anlayışı dönemi, 31 Mart'ta kapanacak.
Erdoğan: "Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, su¨rmeyi hesap eden antidemokratik siyaset anlayışı dönemi, 31 Mart'ta kapanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:45 Kaynak: AA
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