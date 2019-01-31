Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Darbe Çığırtkanlığı Yapan, Asmayı, Kesmeyi, Zehirlemeyi, Su¨rmeyi Hesap Eden...

Erdoğan: "Darbe Çığırtkanlığı Yapan, Asmayı, Kesmeyi, Zehirlemeyi, Su¨rmeyi Hesap Eden...

1 saat önce

Erdoğan: "Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, su¨rmeyi hesap eden antidemokratik siyaset anlayışı dönemi, 31 Mart'ta kapanacak.

Erdoğan:
Erdoğan: "Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, su¨rmeyi hesap eden antidemokratik siyaset anlayışı dönemi, 31 Mart'ta kapanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Siyaset, Politika
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