Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki... - Son Dakika

Erdoğan: "(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki...

6 saat önce

Erdoğan: "(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil"

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi"
Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: YPG ile ortaklığımız sürecek Bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen kadın terörist yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 12:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]