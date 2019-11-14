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Erdoğan: "(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki...
6 saat önce
Erdoğan: "(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil"
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil"
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi" Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: YPG ile ortaklığımız sürecek Bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen kadın terörist yakalandı