Erdoğan: Darbeci Hafter Moskova'da kaçtı, Berlin'de gizlendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Darbeci Hafter Moskova'da kaçtı, Berlin'de gizlendi - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Darbeci Hafter Moskova'da kaçtı, Berlin'de gizlendi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Birleşmiş Milletler destekli hükümete karşı savaşan General Halife Hafter'in ateşkese uymasını beklemediğini söyledi. Erdoğan, Hafter'in Moskova'da masadan kaçtığını, Berlin'de de gidip otele gizlendiğini kaydetti.

Erdoğan: Darbeci Hafter Moskova'da kaçtı, Berlin'de gizlendi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Birleşmiş Milletler destekli hükümete karşı savaşan General Halife Hafter'in ateşkese uymasını beklemediğini söyledi. Erdoğan, Hafter'in Moskova'da masadan kaçtığını, Berlin'de de gidip otele gizlendiğini kaydetti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı. Erdoğan General Halife Hafter'in Libya'daki saldırıları ve İdlib'deki son duruma yönelik bir soru üzerine, cuma günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le Berlin sürecini tekrar değerlendirme şansı bulduklarını ve Libya konusunu ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti Açıklaması

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Moskova, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:13 
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