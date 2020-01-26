Erdoğan: Darbeci Hafter Moskova'da kaçtı, Berlin'de gizlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Birleşmiş Milletler destekli hükümete karşı savaşan General Halife Hafter'in ateşkese uymasını beklemediğini söyledi. Erdoğan, Hafter'in Moskova'da masadan kaçtığını, Berlin'de de gidip otele gizlendiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı. Erdoğan General Halife Hafter'in Libya'daki saldırıları ve İdlib'deki son duruma yönelik bir soru üzerine, cuma günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le Berlin sürecini tekrar değerlendirme şansı bulduklarını ve Libya konusunu ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti Açıklaması