Erdoğan: "Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden... - Son Dakika

Erdoğan: "Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden...

6 saat önce

Erdoğan: "Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir."

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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