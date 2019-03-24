Erdoğan: "Davamıza Baş Koyan Arkadaşlarımız Koltuk Değil, Halkımıza Hizmet Derdinde.
1 saat önce
Erdoğan: "Davamıza baş koyan arkadaşlarımız koltuk değil, halkımıza hizmet derdinde.
Erdoğan: "Davamıza baş koyan arkadaşlarımız koltuk değil, halkımıza hizmet derdinde. Bu derdi olmayanlar, bu anlayışa sahip çıkmayanlarla yol yürüyemeyiz, yoldan çıkanları da zorla yola sokmak gibi bir zaman israfına girmeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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