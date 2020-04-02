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Erdoğan: "Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz"
7 saat önce
Erdoğan: "Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz"
Erdoğan: "Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:04 Kaynak: AA
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