Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz.
1 saat önce
Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:58 Kaynak: AA
Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu yolcu ve savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele dayanışma ruhudur.
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