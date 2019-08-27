Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz.
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Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz.

1 saat önce

Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz.

Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz., System.String[]

Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu yolcu ve savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele dayanışma ruhudur.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:58 Kaynak: AA
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