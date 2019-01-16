Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Şart. Bu Haliyle Bosna Hersek'in Geleceğine...

Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Şart. Bu Haliyle Bosna Hersek'in Geleceğine...

53 dakika önce

Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır.

Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Şart. Bu Haliyle Bosna Hersek'in Geleceğine..., System.String[]
Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Bosna - Hersek, Güncel
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