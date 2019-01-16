Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Konusunda BM'nin Yeniden Devreye Girmesi ve Çok...
49 dakika önce
Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda BM'nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerektiğini bildirdi.
Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda BM
'nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerektiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:37 Kaynak: AA
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