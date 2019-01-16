Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Konusunda BM'nin Yeniden Devreye Girmesi ve Çok...

Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Konusunda BM'nin Yeniden Devreye Girmesi ve Çok...

49 dakika önce

Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda BM'nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerektiğini bildirdi.

Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Konusunda BM'nin Yeniden Devreye Girmesi ve Çok..., System.String[]
Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda BM'nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerektiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:37 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Politika
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