Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke...

Erdoğan: "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke...

7 saat önce

Erdoğan: "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke yoktur."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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