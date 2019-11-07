Erdoğan: "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke...
7 saat önce
Erdoğan: "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke yoktur."
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