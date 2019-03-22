Erdoğan: "Deaş'ı Nasıl Bitirdiysek, Pkk/pyd'yi de Irkçı ve İslam Düşmanı Örgütleri de Aynı Şekilde...
17 dakika önce
Erdoğan: "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir.
Erdoğan: "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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