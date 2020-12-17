Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz." - Son Dakika

Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."
17.12.2020 18:05
Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.
Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz."
Kerkük, DEAŞ, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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