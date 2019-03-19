Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Deaş'ından PKK'sına Neonazisinden Fetö'süne Kadar Ülkemizi Hedef Olan Şer Şebekelerinin...

Erdoğan: "Deaş'ından PKK'sına Neonazisinden Fetö'süne Kadar Ülkemizi Hedef Olan Şer Şebekelerinin...

1 saat önce

Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına Neonazisinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef olan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum"

Erdoğan:
Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına Neonazisinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef olan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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