Erdoğan: "Deaş'ından PKK'sına Neonazisinden Fetö'süne Kadar Ülkemizi Hedef Olan Şer Şebekelerinin...
1 saat önce
Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına Neonazisinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef olan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum"
Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK
'sına Neonazisinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef olan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:37 Kaynak: AA
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