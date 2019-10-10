Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere...
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Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz."
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