Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere...

Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere...

1 saat önce

Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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