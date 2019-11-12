Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz.
Son Dakika Politika Erdoğan: '(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz. - Son Dakika

Erdoğan: "(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz.

8 saat önce

Erdoğan: "(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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