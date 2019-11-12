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Erdoğan: "(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz.
8 saat önce
Erdoğan: "(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor."
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