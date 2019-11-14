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Erdoğan: "(DEAŞ mensupları) Avrupa'dakiler başta olmak üzere kaynak ülkelerini geri kabule ikna...
7 saat önce
Erdoğan: "(DEAŞ mensupları) Avrupa'dakiler başta olmak üzere kaynak ülkelerini geri kabule ikna etme konusunda Sayın Başkanla ortak anlayışa sahibiz."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "(DEAŞ mensupları) Avrupa'dakiler başta olmak üzere kaynak ülkelerini geri kabule ikna etme konusunda Sayın Başkanla ortak anlayışa sahibiz."
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