Erdoğan: "Deaş Terör Örgütünü, Başka Eli Kanlı Terör Örgütüyle İkame Etmeye Çalışan Eski Yönetim...
1 saat önce
Erdoğan: "DEAŞ terör örgütünü, başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler, baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor.
Erdoğan: "DEAŞ terör örgütünü, başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler, baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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