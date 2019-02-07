Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Deaş Terör Örgütünü, Başka Eli Kanlı Terör Örgütüyle İkame Etmeye Çalışan Eski Yönetim...

Erdoğan: "Deaş Terör Örgütünü, Başka Eli Kanlı Terör Örgütüyle İkame Etmeye Çalışan Eski Yönetim...

1 saat önce

Erdoğan: "DEAŞ terör örgütünü, başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler, baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "DEAŞ terör örgütünü, başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler, baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Politika
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