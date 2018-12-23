Erdoğan, Deik 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda Konuşuyor (1)
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı. Bir konuşma yapan Erdoğan, Endonezya'daki tsunami olayında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. 2019 farklı olacağını söyleyen Erdoğan, "Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur" dedi. Gezi olayları'na da değinen Erdoğan, "Polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızın vergileriyle alınan o belediye otobüslerini yaktılar, yıktılar. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları siz nasıl savunuyorsunuz? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar." ifadelerini kullandı
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-Erdoğan'ın konuşması - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:24 Kaynak: DHA
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