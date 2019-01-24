Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Demokrasinin Mücadelesini Verenlerin, Dünyada Demokrasi Mücadelesi Verenlerin ve Sandıkta...

Erdoğan: "Demokrasinin Mücadelesini Verenlerin, Dünyada Demokrasi Mücadelesi Verenlerin ve Sandıkta...

1 saat önce

Erdoğan: "Demokrasinin mücadelesini verenlerin, dünyada demokrasi mücadelesi verenlerin ve sandıkta çıkanların yanında yer alması gerekir"

Erdoğan:
Erdoğan: "Demokrasinin mücadelesini verenlerin, dünyada demokrasi mücadelesi verenlerin ve sandıkta çıkanların yanında yer alması gerekir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:13 Kaynak: AA

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