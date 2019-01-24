Erdoğan: "Demokrasinin Mücadelesini Verenlerin, Dünyada Demokrasi Mücadelesi Verenlerin ve Sandıkta...
1 saat önce
Erdoğan: "Demokrasinin mücadelesini verenlerin, dünyada demokrasi mücadelesi verenlerin ve sandıkta çıkanların yanında yer alması gerekir"
Erdoğan: "Demokrasinin mücadelesini verenlerin, dünyada demokrasi mücadelesi verenlerin ve sandıkta çıkanların yanında yer alması gerekir"
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:13 Kaynak: AA
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