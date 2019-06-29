Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve...
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Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve...

45 dakika önce

Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:14 Kaynak: AA
er, Politika
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