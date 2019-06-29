Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve...

Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır.

Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor

Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak

Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek

Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı