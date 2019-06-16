Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi,...
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Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi,...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Erdoğan: Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi,...
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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