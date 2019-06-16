Erdoğan: "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi,...

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
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