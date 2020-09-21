Erdoğan: "Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi,...
Erdoğan: "Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini aldı"
Erdoğan: "Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini aldı"
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi,... - Son Dakika
Son Dakika 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu