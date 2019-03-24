Erdoğan: "Denize Kıyısı Olan 22 İlçemizdeki 170 Km'lik Kıyı Şeridini Kesintisiz ve Engelsiz Şekilde...
17 dakika önce
Erdoğan: "Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız"
Erdoğan: "Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul
halkının hizmetine sunacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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