Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Denize Kıyısı Olan 22 İlçemizdeki 170 Km'lik Kıyı Şeridini Kesintisiz ve Engelsiz Şekilde...

Erdoğan: "Denize Kıyısı Olan 22 İlçemizdeki 170 Km'lik Kıyı Şeridini Kesintisiz ve Engelsiz Şekilde...

17 dakika önce

Erdoğan: "Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız"

Erdoğan:
Erdoğan: "Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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