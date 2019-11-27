Son Dakika Haberleri: Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla...
Son Dakika Güncel Erdoğan, 'Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla... - Son Dakika

Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla...

6 saat önce

Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla görüşmem oldu.

Erdoğan,

Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla görüşmem oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletim."

Arnavutluk, Edi Rama, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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