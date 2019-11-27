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Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla...
6 saat önce
Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla görüşmem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla görüşmem oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletim."
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