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Erdoğan: "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar...
6 saat önce
Erdoğan: "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Erdoğan: "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık."
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