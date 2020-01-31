Erdoğan: "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar... - Son Dakika

Erdoğan: "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar...

6 saat önce

Erdoğan: "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık."

Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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