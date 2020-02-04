Erdoğan: "(Deprem vergileri) Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Deprem vergileri) Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir' - Son Dakika

Erdoğan: "(Deprem vergileri) Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir"

6 saat önce

Erdoğan: "(Deprem vergileri) Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir"

Erdoğan:

Erdoğan: " (Deprem vergileri) Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir"

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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