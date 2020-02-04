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Erdoğan: "(Deprem vergileri) Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir"
6 saat önce
Erdoğan: "(Deprem vergileri) Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir"
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Deprem vergileri) Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir"
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