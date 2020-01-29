Erdoğan: "(Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. - Son Dakika

Erdoğan: "(Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı.

6 saat önce

Erdoğan: "(Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı.

Erdoğan:

Erdoğan: " (Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız"

Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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