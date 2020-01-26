Erdoğan, depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle... - Son Dakika

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Erdoğan, depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle...
6 saat önce
Erdoğan, depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:40 Kaynak: AA
Erdoğan, depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacaklarını bildirdi.
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