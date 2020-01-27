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Erdoğan: "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl...
6 saat önce
Erdoğan: "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek."
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