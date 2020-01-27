Erdoğan: "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl... - Son Dakika

Erdoğan: "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl...

6 saat önce

Erdoğan: "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek.

Erdoğan:

Erdoğan: "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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