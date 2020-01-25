Erdoğan: "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için... - Son Dakika

Erdoğan: "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için...

6 saat önce

Erdoğan: "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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