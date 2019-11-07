Erdoğan: "Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz.
7 saat önce
Erdoğan: "Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız."
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