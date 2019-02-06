Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ana gündem maddesi Cumhur İttifakı olacak.

(Derya Yetim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel
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