Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ana gündem maddesi Cumhur İttifakı olacak.
(Derya Yetim/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:11 Kaynak: İHA
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